Macaco, La Pegatina, Buhos i Ramon Mirabet encapçalen el festival Coordenades

Macaco ha presentat avui a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm de Barcelona el nou festival Coordenades, el primer certamen d'estiu que tindrà lloc a la Bisbal d'Empordà el dissabte 16 de juny. Tal com ja va avançar el Diari de Girona, el cartell està encapçalat pel propi Macaco, La Pegatina, Buhos, Ramon Mirabet i Itaca Band.

Amb ells, compartiran escenari Medusa Box, el cantautor Pau Blanc i la música de Flaixbac, de la mà de Carles Pérez i el DJ Kharloss Selektah.

Els espectadors podran veure l'estrena en directe dels nous temes de Dani Macaco, i els nous treballs discogràfics de La Pegatina, Buhos i Mirabet, que a la Bisbal començarà la gira del seu àlbum.



A l'antic camp de futbol

Coordenades neix amb la voluntat de convertir-se en un esdeveniment de referència i un punt de trobada entre bandes consolidades i talent emergent.

El lloc que s'ha escollit per portar-lo a terme és l'esplanada de l'antic camp de futbol de La Bisbal d'Empordà. Hi haurà 12 hores de música, repartides en dos escenaris, fent que no sigui necessari per als assistents haver-se de moure per seguir tots els espectacles.

A banda de la música també hi haurà una zona gastronòmica de 1.500 m2 on el públic podrà guadir de diverses propostes alimentàries basades en els productes locals i de proximitat. També hi haura un espai habilitat per als més petits, fent que el Coordenades també gaudeixi d'un ambient familiar.