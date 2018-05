Torroella reviurà la música tradicional en homenatge a Bartók, Dvorák i Janácek

La 38a edició del Festival Torroella de Montgrí va presentar ahir la programació que s'oferirà entre l'1 i el 19 d'agost i el concert inaugural del 14 de juliol.

El certamen apostarà pels compositors que van buscar en la música popular i folklòrica la font d'inspiració per crear les seves obres. Per això s'interpretaran treballs de compositors com Bartók, Antonín Dvorák, Leos Janácek, Joaquín Turina o Joaquín Rodrigo.

La secció de música antiga tindrà el seu protagonisme en cinc concerts, dos monogràfics de Bach i un d'homenatge al compositor barroc Joan Cererols. El festival recuperarà espais emblemàtics de Torroella i s'inaugurarà amb un concert de l'Accademia Bizantina. La directora general i artística del festival, Montse Faura, va assenyalar que amb aquesta nova edició busquen seguir «donant sentit» i «relat» a la programació en un entorn i amb un públic «consolidat». «Com que sabem el que pot arribar a agradar al públic, sempre li busquem allò que pot ser una font d'inspiració o de nou coneixement», va assegurar. Faura, que va evitar concretar les previsions de públic de l'edició d'aquest estiu, va afirmar que treballen perquè l'experiència de cada assistent sigui «de qualitat» i «inoblidable». «Revivim les inspiracions tradicionals i folklòriques que s'han diluït de les poblacions fruit dels canvis socials i que costa trobar-les en els llocs on han estat creades», va dir.

La major part dels concerts es faran a l'Auditori-Espai Ter, tot i que enguany també hi haurà nous espais emblemàtics com el passeig de l'Església. Els espais del festival es complementaran amb l'Església de Sant Genís i el Palau Solterra.



De nou, Achúcarro

Després que en la darrera edició se celebressin els 25 anys d'actuacions continuades, Joaquín Achúcarro tornarà a Torroella de Montgrí el 14 d'agost. En aquesta ocasió retrà un homenatge a Claude Debussy, en el centenari de la mort del compositor francès.

El pianista basc també dedicarà part del concert a interpretar 24 poemes musicals de Chopin que són l'estrella del seu últim disc. «El públic ens va demanar que no acabés. Ell podrà venir al festival fins que digui prou», va afirmar Faura. L'11 d'agost el guitarrista Pepe Romero s'estrenarà al festival. Ho farà acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Rubén Gimeno en què interpretaran Concierto de Aranjuez i Fantasía para un gentilhombre de Joaquín Rodrigo. Per la seva banda, el 16 d'agost l'Accademia del Piacere, liderada per Fahmi Alqhai, amb la cantaora Rocío Márquez, proposaran un imaginari programa que estableix ponts entre el flamenc i la música antiga.

Al marge dels dos concerts en homenatge de Bach, també es destacarà la figura de Joan Cererols, de qui aquest any es commemora els 400è aniversari del seu naixement a Martorell. L'essència de Cererols compartirà protagonisme a l'església de Sant Genís amb unes de les obres musicals de referència del Renaixement, l'Officium defunctorum de Tomás Luis de Victoria, que interpretarà el cor britànic Tenebrae el 8 d'agost.

D'altra banda, el festival serà inaugurat l'1 d'agost per l'Accademia Bizantina, que sota la direcció d'Ottavio Dantone i amb la mezzosoprano Delphine Galou, oferirà un repertori d'oratoris i motets del barroc italià profundament influenciats per l'òpera.

El 38è Festival de Torroella de Montgrí es completarà amb un programa de música de cambra que protagonitzarà The Brahms Project amb la col·laboració de la contrabaixista Uxía Martínez, que inclou el cèlebre Quintet per piano La truita de Schubert. El monogràfic dedicat a Beethoven de la PKF-Praque Philarmonia clausurarà el 19 d'agost el festival. Paral·lelament, la cinquena edició del Fringe Festival Torroella de Montgrí-L'Estartit es farà del 26 al 29 de juliol i comptarà amb més d'una vintena de concerts.

Es tracta d'una plataforma plantejada com a suport i difusió per als joves intèrprets emergents que fan els primers passos de les seves carreres professionals.