La UdG estudia crear un servei de busos llançadora per solucionar els problemes d'aparcament

La Universitat de Girona (UdG) està estudiant implementar un sistema ja existent a altres ciutats europees per millorar la mobilitat dels seus campus. El rector, Quim Salvi, admet que els aparcaments propers a les facultats estan "congestionats" i no és fàcil trobar-hi una plaça lliure. Per aquest motiu, la proposta del rectorat passa per crear un sistema de busos llançadora, conegut com a 'park and ride', que uniria els tres campus (Barri Vell, Centre i Montilivi) amb el Parc Científic, on hi ha espai d'aparcament gratuït i amb places disponibles. D'altra banda, per fer front al tema de l'habitatge, la UdG vol obrir una tercera residència universitària a l'entorn del campus de Montilivi. La proposta contemplaria que un privat assumís "durant 40 o 50 anys" la gestió de l'equipament que es vol fer a les antigues dependències del Centre de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat. Salvi admet que "el creixent atractiu de Girona" està provocant un "increment dels preus de lloguer" que paguen els estudiants per viure a la ciutat. El rectorat, a més, ha aturat la venda dels pisos d'Isaac el Cec, ubicats en ple call jueu de Girona, per tal de rehabilitar-los i oferir-los a "professors i ponents convidats".

Trobar allotjament i aparcament són dues dificultats que, tot i no ser acadèmiques, apareixen entre les preocupacions dels estudiants. La Universitat de Girona admet que, ara mateix, hi ha problemes d'oferta en els dos àmbits i el rectorat intenta aplicar mesures per solucionar-los.

En l'àmbit de la mobilitat, la principal dificultat radica en trobar un aparcament a l'entorn de les facultats. Salvi admet que el problema ja existia als campus del Barri Vell i del Centre però ara cada cop s'està produint més també a Montilivi.

Per aquesta raó, la seva proposta passa per adoptar un model que ja funciona amb èxit a altres ciutats europees. Es tracta del conegut com a 'park and ride', un sistema que implica deixar el cotxe a grans zones d'aparcament gratuït i acabar de fer la part final del trajecte amb busos llançadora als campus.

La UdG creu que el Parc Científic i Tecnològic té aparcament suficient perquè els estudiants hi puguin deixar el cotxe. També creu que a l'entorn de Montilivi s'hi podrien crear noves zones d'estacionament.

Salvi admet que es tracta d'un canvi d'actitud en l'àmbit de la mobilitat que "necessita temps per a consolidar-se". I ho compara amb el retorn del tramvia a Barcelona perquè "durant els primers mesos no s'utilitzava gaire" però després de veure "l'afluència" i "l'ús continuat", el seu ús ha acabat arrelant. "Ha de ser amb un temps i unes cadències que faci que els usuaris l'utilitzin", diu el rector.

Una aposta "a mig termini" que Quim Salvi creu que, si funciona, acabarà sent molt important per a la universitat, però també "per a la ciutat". A hores d'ara, l'arribada del sistema 'park and ride' a la UdG "s'està treballant amb els diferents operadors per tal de fer-la efectiva", segons ha confirmat el rector en una entrevista a l'ACN.

En matèria de mobilitat, la UdG confia que la millora de la connexió dels campus amb Salt (Gironès) permeti "reduir distàncies". Amb transport públic, la distància entre el municipi i el campus de Montilivi és d'uns 25 minuts. Un fet que Salvi creu que pot ajudar a consolidar Salt com un lloc on els estudiants puguin buscar pis.



Una nova residència

I és que l'accés a l'habitatge entre els estudiants s'està complicant tant per l'oferta com per el preu que es paga. Quim Salvi admet que "l'atractiu de Girona està incrementant" i això repercuteix en els lloguers. Actualment hi ha "diferents grups de treball" amb l'Ajuntament per tal de veure com millorar aquesta situació amb una bateria de propostes com la informació per compartir pis, l'allotjament social, el 'housing' o la construcció de noves residències.

En aquest punt, Salvi admet que tenen avançada la proposta de crear una tercera residència a l'entorn del campus de Montilivi. El projecte passaria per aprofitar l'edifici buit del Centre de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat.

Un privat assumiria "durant 40 o 50 anys la gestió de l'edifici" a canvi de fer la reforma ja que el rector assegura que la universitat no disposa del finançament suficient per fer-se'n càrrec. Salvi calcula que caldria fer una inversió de "milions d'euros" per convertir l'espai en un allotjament per a universitaris. Aquest sistema de cessió de la gestió a un privat és el que funciona amb les altres dues residències que hi ha a l'entorn d'aquest campus.



Rehabilitar Isaac el Cec

Una altra de les mesures adoptades per l'equip de Quim Salvi durant els primers 100 dies al rectorat ha estat aturar la venda dels pisos d'Isaac el Cec. Ubicats en ple call jueu de Girona, Salvi defensa que aquest patrimoni es mantingui a mans de la universitat.

La rehabilitació d'aquest espai hauria de servir per acollir "professors convidats o ponents" de la UdG. "És un patrimoni que té la universitat i mantenir-lo és important", ha ressaltat Salvi. La rehabilitació pot ser "cara", admet el rector, però considera que tenir-los a disposició suposa un cert "rèdit" i que cal "posar-ho en valor".