Ben Kingsley encarnarà Dalí en un biopic del pintor

Ben Kingsley protagonitzarà el nou biopic sobre el pintor empordanès Salvador Dalí. El film, que portarà per títol Dali Land, estarà dirigit per Mary Harron ( American Psycho, Alias Grace), i estarà centrat en l'insòlit matrimoni format per l'artista surrealista i la seva esposa, amant i musa, Gala.

Kingsley, guanyador de l'Oscar per la seva encarnació de Gandhi (1982), protagonitzarà la pel·lícula al costat de Lesley Manville, que ja va compartir protagonisme amb un altre gran de Hollywood, Daniel Day-Lewis, en la recent El hilo invisible i que serà l'encarregada de donar vida a Gala.

Rider Frank Dillane ( Fear The Walking Dead) interpretarà un jove entusiasta de l'art; Tim Roth ( Pulp Fiction) serà la mà dreta de Dalí, i al costat del Capità John Peter Moore completen l'elenc protagonista.

Segons informa Deadline Hollywood, Dali Land estarà ambientada a Nova York i Espanya en els anys setanta i relatarà, a través dels ulls de James (Dillane), un jove assistent de galeria que ajuda Dalí a preparar-se per a un gran espectacle, la història del pintor i la seva esposa.

James segueix els passos del geni esperant aprendre alguns dels secrets del gran art d'un dels pintors més grans del segle XX, però en lloc d'això es veurà atrapat en una espiral de festes rutilants, apassionats enfrontaments personals i un món d'art inundat d'intrigues i luxes.

La pel·lícula es rodarà a Espanya i el Canadà entre novembre i desembre d'aquest any i el guió és obra John C. Walsh ( Quimera) i la mateixa Mary Harron, que està ultimant la postproducció de Charlie Says, un film protagonitzat per Matt Smith sobre les dones de la família Manson.

«Estic orgullós de tornar a treballar amb la visionària Mary Harron novament a Dali Land. Crec que aquesta ironia còsmica de Mary combina perfectament amb la història sobre l'extravagant, contradictori i inigualable Salvador Dalí. M'encanta l'equip que hem reunit i no puc esperar per veure Sir Ben Kingsley i Lesley Manville encarnant la icònica parella Dalí i Gala», ha afirmat el productor Edward R. Pressman, segons el Deadline Hollywood.