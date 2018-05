El Nobel de Literatura, ajornat al 2019 pels abusos sexuals que esquitxa l'Acadèmia

L'Acadèmia Sueca ha informat aquest divendres que aquest any no s'atorgarà el Nobel de Literatura i que la decisió s'ajornarà a 2019, per l'escàndol de filtracions i suposats abusos sexuals que l'ha col·locat en una crisi històrica.

L'acadèmia ha justificat en un comunicat la resolució, que no es produïa des de fa set dècades, per la pèrdua de "confiança" del món exterior a la institució i pel seu propi "debilitament", després de la sortida de vuit dels seus divuit membres, dos menys dels necessaris per prendre decisions.

La mesura implica que l'octubre del 2019 s'atorgaran dos guardons, el corresponent a 2018 i el de 2019.

Tot i que el procés de selecció de candidats per al Nobel de Literatura d'enguany transcorria al ritme habitual, "cal que l'Acadèmia tingui temps per recuperar la seva força plena, involucrar una quantitat més gran de membres actius i restaurar la confiança en ella abans de triar un nou guardonat ".

Els deu membres restants de la institució, que aquest dijous van celebrar una reunió per discutir la qüestió, coincideixen en la necessitat de desenvolupar un nou marc de treball, una tasca que ja està en marxa i que inclou modernitzar els estatuts i les rutines sobre parcialitat i reforçar la confidencialitat. El secretari provisional de l'Acadèmia Sueca, Anders Olsson, va ressaltar en el comunicat que la crisi actual implica "exigències altes per a un treball de canvi a llarg termini i contundent".

L'escàndol va esclatar al novembre, quan el diari Dagens Nyheter va publicar la denúncia anònima de 18 dones per abusos i vexacions sexuals contra l'artista Jean-Claude Arnault, molt vinculat a l'acadèmia a través del seu club literari i espòs d'una de les seves membres, Katarina Frostenson.

L'acadèmia va tallar la relació amb Arnault i va encarregar una auditoria sobre les seves relacions amb la institució, però desacords interns en les mesures a prendre van provocar renúncies, acusacions i les sortides, entre d'altres, de la secretària, Sara Danius, i Frostenson.

L'Acadèmia Sueca va decidir fa dues setmanes publicar-la i lliurar-la a les autoritats, a més d'anunciar reformes.

L'informe descarta que Arnault hagi influït en decisions sobre premis i ajuts, tot i que el suport econòmic rebut incompleix les regles d'imparcialitat en ser la seva esposa copropietària de la societat que controla el club; i confirma que la confidencialitat sobre el guanyador del Nobel va ser violada en diverses ocasions.

El rei Carles XVI Gustau, protector de l'acadèmia, va anunciar el mes passat una reforma per permetre la renúncia real dels seus membres, per desig propi o després de dos anys sense participar activament, i la possibilitat que siguin reemplaçats.

Les renúncies són simbòliques i només es tradueixen en no participar en votacions i activitats, ja que la pertinença és de per vida i només es tria a nous membres quan mor algun.