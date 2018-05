Calonge perd el festival de música de 50 anys i deixa de programar a l'estiu al castell

El festival de música Interludi de Calonge ha deixat d'existir i aquest estiu no hi haurà actuacions al castell restaurat de la vila, a excepció d'un espectacle de l'Any Viladesau al juliol i un segon concert que a hores d'ara no està garantit.

Fons municipals han explicat que l'antic Patronat de Festivals de Calonge, que presidia Albert Fort, «ha deixat d'existir», de manera que es posa fi a una història de 50 anys d'un dels festivals més antics de Catalunya, el de Calonge, que amb el suport de l'Ajuntament organitzava un programa musical durant la temporada d'estiu a l'històric castell de Calonge.

El músic i pedagog Ivan Juanals s'ha posat ara al capdavant del Patronat de Festivals per repensar la política musical i programar «durant tot l'any al servei de la gent que viu a la zona», segons ha explicat en declaracions al Diari de Girona.

«No es tracta de rivalitzar amb grans festivals com la Porta Ferrada, Cap Roig o Peralada», ha dit Juanals, convençut que el que convé és fer una oferta repartida al llarg de tots els mesos de l'any.

Pel que fa als estils artístics del seu interès, ha estat també clar: «Hi haurà un enfocament molt diferent. Farem, a partir de la tardor, una programació que no serà només musical, sinó que inclourà altres disciplines de les arts escèniques», ha dit, i ha remarcat que el castell restaurat és un escenari imprescindible per al seu projecte. La fortalesa està ara mateix en obres per avançar en un procés de restauració que ha durat dècades, i que es preveu que al mes de juny quedarà obert del tot.

Pel que fa a la música, la intenció de Juanals és incloure molta varietat, des de la clàssica al jazz, passant per la rumba, el pop-rock, la música tradicional i la música de cobla. Una vegada perdut el nom Interludi, que havia posat cara a la programació musical els darrers sis o set anys, es treballarà per «trobar una nova marca», diu Juanals, que està en tràmits per reestructurar una oferta amb la intenció de «no concentrar-la a l'estiu» i trencar així l'estacionalitat, tant característica dels municipis del llevant català.

Fonts municipals han assegurat que l'equip de govern «està interessat» en la continuïtat del festival de música, i que s'estudiarà la proposta que plantegi la nova junta del Patronat de Festivals abans de decidir si es manté l'aportació econòmica que es destinava a l'antic patronat i festival.

Toca a la Punt Cat Cobla

Juanals és professor de música de l'escola Adrià Sardó de Calonge. Va formar part durant anys de la Cobla Contemporània i ara toca a la nova Punt Cat Cobla.

Per ell, el festival Interludi i la junta directiva d'Albert Fort que el va impulsar han fet la feina que corresponia en el seu moment i ara toca entrar en una altra etapa.

El nou president del Patronat de Festivals de Calonge admet que aquest estiu no hi haurà pràcticament activitat al Castell de la vila, a excepció d'un espectacle inclòs a l'Any Viladesau i un altre concert que s'està intentant organitzar però encara és a l'aire.

A part dels concerts al castell, l'Interludi incloïa la Musicletada, que convidava a pedalar en bicicleta entre vinyes, monuments i platges amb escenaris on actuaven els músics.