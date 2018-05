L'exposició sobre Dalí i la seva família ja ha rebut prop de 2.000 visitants durant les Fires

L'exposició 'Els Dalí de Figueres. La família, l'Empordà i l'art' del Museu de l'Empordà de Figueres ha rebut 1.912 visitants durant la primera setmana d'obertura al públic. D'aquestes, més de 200 van participar a l'acte d'inauguració que es va fer el 28 d'abril coincidint amb l'inici de les Fires i Festes de la Santa Creu i més de 50 ho han fet a les visites guiades que s'han dut a terme en el marc de la celebració. La mostra, que es podrà visitar fins al proper 4 de novembre, està formada per 135 peces entre les quals hi ha 13 olis sobre tela, 27 dibuixos i 62 documents originals, alguns d'ells inèdits. Està dirigida per la historiadora de l'art, Mariona Seguranyes, i repassa la vida i obra de l'artista des de la perspectiva de la relació que va tenir amb la seva família, molt especialment amb el seu pare i la seva germana, Anna Maria.