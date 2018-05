El Portalblau portarà Estrella Morente, Mishima i la Fura dels Baus a l'Escala

El festival Portalblau de l'Escala (Alt Empordà) portarà a diversos escenaris del municipi a la cantant Estrella Morente, el grup Mishima, el duet de Maria Arnal i Marcel Bagés i la Fura dels Baus, entre d'altres. El certamen, que se celebrarà del 13 al 29 de juliol, vol arribar a més espectadors. Per això, els seus promotors han programat diversos espectacles gratuïts al carrer on es podrà veure teatre, circ i música. A més, l'edició d'enguany comptarà amb un cicle dedicat a la cultura gitana que girarà entorn de l'exposició fotogràfica 'Barcelona Gitana', de Jacques Léonard, i on també hi haurà una conferencia i l'actuació del Petitet i la seva rumba simfònica.

Coincidint amb la seva onzena edició, el festival vol potenciar la seva "identitat" com a certamen dedicat a les músiques de la Mediterrània. Amb aquest objectiu, ha decidit unir la seva programació amb la del Fòrum Romà d'Empúries, promocionant conjuntament les actuacions. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha assegurat que la voluntat és "sumar sinèrgies" per "crear una proposta musical de primer nivell a les comarques gironines". Les entrades per als concerts ja es poden adquirir des d'aquest dilluns a través del web del festival.

El Portalblau arriba aquest estiu a la seva onzena edició i ho fa amb una aposta decidida per potenciar el festival i convertir-lo en un referent a la demarcació. Aquest dilluns, els seus promotors han presentat el cartell del certamen. Pels diferents escenaris de l'Escala, hi passaran la cantant Estrella Morente, que actuarà el proper 28 de juliol a la Mar d'en Manassa; Mishima, que clourà el certamen el 29 de juliol al mateix espai o la Fura dels Baus, que oferiran el seu espectacle 'Manes' el proper 21 de juliol a la Sala Polivalent. També hi actuaran el duet Maria Arnal i Marcel Bagés el proper 27 de juliol.

El festival, que començarà el 13 de juliol, combinarà aquest any música, amb el teatre i el circ però també hi haurà conferències i exposicions que busquen convertir-lo, a més, en un espai de reflexió. En aquest sentit, el seu director, Fran Arnau, ha explicat que aquesta edició està articulada en tres grans blocs més enllà de les actuacions musicals.

La voluntat és arribar a més espectadors i, per això, han programat tres espectacles gratuïts al carrer. El primer se celebrarà el 15 de juliol a La Riba de la mà de Balkan Paradise Orchestra. El segon tindrà lloc el 22 de juliol, també a La Riba, amb Bot Project i les seves acrobàcies de circ. Finalment, el 29 de juliol, La Punta acollirà l'espectacle de dansa N'Orfeu a càrrec de Dansa en Blanc.

El 14 de juliol, a més, s'estrenarà una producció pròpia d'una lectura dramatitzada de 'Lisístrata', que es farà al MAC-Empúries i que comptarà amb la participació de diversos actors catalans de renom com Roger Coma, Estel Solé, Rosa Boladeras o Marc Martínez, entre d'altres. Ho faran sota la direcció de Llàtzer Garcia i l'acompanyament musical de Jordi Busquets.



La cultura gitana com a espai de reflexió

Aquesta, però, no és l'única aposta del Portalblau d'enguany. Els seus promotors han decidit donar un protagonisme especial a la cultura gitana. La proposta girarà entorn de l'exposició fotogràfica 'Barcelona Gitana' de Jacques Léonard, que va viure els darrers anys de la seva vida a l'Escala i que durant molt de temps va fotografiar la vida d'aquest col·lectiu a Barcelona.

La mostra, que es podrà veure a l'Alfolí de la Sal del 15 de juny al 25 d'agost, tindrà com a tret de sortida la conferència 'Els gitanos catalans de França', que es farà el 13 de juliol en aquest mateix espai. L'endemà, el 14 de juliol, es projectarà la pel·lícula 'Petitet (Ruma pa'ti), de Carles Bosch. El film fa una crònica de la promesa que el músic va fer a la seva mare a punt de morir de portar la rumba catalana a l'escenari d'un gran teatre de Barcelona. Precisament, Petitet actuarà el festival a l'escenari de la Mar d'en Manassa el 26 de juliol.



Vi i música, maridats

En el marc del cicle DO RE VI, l'Alfolí de la Sal acollirà els maridatges de música i vi que la sommelier Clara Antúnez ha preparat per a l'ocasió. Els encarregats de pujar a l'escenari d'aquests concerts seran els cantautors Halldor Mar, que actuarà el 20 de juliol, i Quico Pi de la Serra, que ho farà el 21. El cicle, amb un aforament limitat per a un centenar d'espectadors, compta amb la col·laboració del Club d'Enogastronomia del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i dels cellers Eccoci Vi i Vins de Taller.



Un projecte "de primer nivell"

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha volgut destacar durant la presentació de la programació que el certamen ha decidit fer un pas més aquest any. Amb l'objectiu de convertir-se en un referent musical a les comarques gironines, ha establert un acord de col·laboració amb el festival de concerts Fòrum Romà d'Empúries promocionant conjuntament els concerts que es faran en aquest espai i que tindran com a caps de cartell Jorge Dexler, Joan Dausà, Ramon Mirabet o Judit Neddermann.

Puga ha insistit en la necessitat de crear sinèrgies aprofitant un entorn "immillorable" amb les ruïnes d'Empúries com a teló de fons.

Les entrades es poden adquirir des d'aquest dilluns a través del portal web del festival.