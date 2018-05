Marinah oferirà un dels concerts gratuïts del Festivalot a la Devesa

Marinah, la que era la veu sensual d'Ojos de Brujo, forma part del cartell d'actuacions gratuïtes del Festivalot, al costat de l'animador valencià Dani Miquel, el músic de Gana Ayunne Suley, el grup Xiula, Mazoni o Cesc Freixas, segons la nova informació difosa ahir pel festival.

Aquestes són només algunes de les actuacions gratuïtes que el Festivalot ha programat a l'aire lliure a la Devesa de Girona.

Davant per davant de l'Auditori, que acollirà els espectacles de pagament, hi haurà tres escenaris i una activitat constant de les 10.30 a les 20.30 hores durant dos dies el cap de setmana del 2 i 3 de juny.

I és que el festival que organitzen els Amics de les Arts ha fet un salt endavant rellevant amb el trasllat d'activitats a la Devesa. El parc de plàtans acollirà des de tallers de pintura de cara fins a jocs de fusta gegants, una zona de menjador atès per Food Trucks i tot d'activitats pensades per a un públic familiar.

El principal protagonista continuarà essent la música en aquesta nova edició d'un Festivalot que tindrà al village els quatre components d'Els Amics de les Arts punxant discos «contra» Jair Domínguez, en una imprevisible sessió de DJ's. També sonarà la música dels Beatles i dels Stones, encara que no seran els membres originals de les mítiques bandes britàniques els que actuaran a Girona, sinó els grups de tribut Abbey Road i Smoking Stones, que faran reviure els més grans èxits del pop-rock del segle XX.

Tot plegat, com indiquen des de l'organització del festival, en unes condicions atenuades de volum de so i en uns horaris assequibles per a les famílies. No es pot oblidar que la mainada és protagonista al Festivalot.



Entrades exhaurides

Alguns dels concerts de pagament que ja es van anunciar al seu moment, com el d'Els Catarres, ja tenen a hores d'ara les entrades exhaurides. Els Catarres oferirà dues sessions matinals consecutives.

També han exhaurit localitats Dàmaris Gelabert i Manu Guix. Igualment ha passat amb l'espectacle Hits, concert per a nadons.

També tenen bona part de l'aforament venut, si bé encara queden algunes entrades, els concerts de Blaumut, Mishima i La Tresca i la Verdesca.

Dixiecat Streed Band i Roger Canals són altres artistes d'un festival que oferira un taller de tast d'instruments i un altre de videojocs, per no parlar de l'anomenada Petita Casa de Cultura o un espectacle de bombolles de sabó per encaterinar grans i petits. Tot concentrat aquest any a la zona del passeig Güell de la Devesa.