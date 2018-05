Roses i la UdG funden les càtedres d'Arqueologia i Oceans i Salut Humana

El Teatre Municipal de Roses acollirà demà l'acte de presentació de les càtedres Arqueologia i Patrimoni Arqueològic i Oceans i Salut Humana, creades a partir dels convenis acordats entre l'Ajuntament de Roses i Universitat de Girona (UdG).

Fruit d'aquesta col·laboració, la Càtedra Arqueologia i Patrimoni, dirigida per Josep Burch, potenciarà la transferència de coneixement en l'àmbit de l'arqueologia com a mitjà per millorar la conservació, gestió i promoció del patrimoni arqueològic, especialment en l'àmbit local. Emmarcat en aquesta càtedra, el 10 i 11 de maig tindrà lloc el I Seminari Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna de Roses, sobre el tema: Urbanisme i espai públic en les ciutats baixmedievals del nord-oest de la Mediterrània.

Per la seva banda, la Càtedra Oceans i Salut Humana, dirigida per Josep Lloret, tindrà com a objecte la promoció d'estudis sobre les complexes relacions que s'estableixen entre els ecosistemes marins i la salut de les persones, així com la transferència d'aquests coneixements a la societat, tot contribuint a difondre la necessitat de protegir aquests ecosistemes per tal de conservar la salut i el benestar de la població.

La presentació comptarà amb la conferència Universitat, càtedres i món local, a càrrec del catedràtic d'Història Contemporània de la UdG Joaquim Nadal. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, assistirà a l'acte.