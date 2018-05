La Bisbal inicia un cicle d'espectacles a l'aire lliure

La Cia. Ortiga, amb l'espectacle El gran mag Baldiri, donarà el tret de sortida demà, dijous, al cicle d'espectacles a l'aire lliure Les Nits del Barri del Convent, que tindrà lloc al claustre del Convent dels Franciscans i la Piscina Municipal de la Bisbal.

Així, durant cinc dijous de maig, juny i juliol, el barri del Convent viurà espectacles de tota tipologia: clown, monòlegs, contes per a adults, teatre, titelles, performances i un llarg etcètera. L'entrada costa 3 euros i sempre començaran a les 21.30 hores. El projecte, organitzat per l'Associació de Veïnes i Veïns del barri del Convent, neix amb l'objectiu de dinamitzar aquesta zona. La programació de Les Nits del Barri del Convent 2018 també inclourà propostes artístiques com El gran cabaret d'Elvira, de Marta Renyer, De fades, fetilledes i heroïnes, de Merche Ochoa, i Criant Pèl, de Handy.

La cloenda serà de franc el dijous 5 de juliol a la piscina Municipal, amb Mô mentos de Carlo Mô. Ja es poden consultar tots els espectacles a través del web del cicle, ha informat l'ajuntament en un comunicat.