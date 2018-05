Espace Dalí, el museu del gran geni surrealista

Sota el barri de Montmartre hi ha l'únic lloc consagrat a l'obra de Salvador Dalí a França. Fa 25 anys que busca mostrar als seus visitants les obres de l'artista, però a causa d'una renovació, es van veure obligats a tancar durant un període de temps. Però aquesta primavera han tornat a obrir les seves portes al públic, d'una manera renovada i amb una oferta interessant.

A l'Espace Dalí s'hi troba la col·lecció de Beniamino Levi, gran col·leccionista i venedor de les obres de Salvador Dalí. Ell ha reunit diferents materials del treball del geni, des d'olis sobre tela, dibuixos, aquarel·les, gravats, objectes fijns a mobles surrealistes i escultures. La col·lecció permanent permet veure les il·lusions de formes i paisatges metamorfosats ideats pel pinzell i la mà de Dalí.

Beniamino Levi va conèixer a Dalí el 1974. En un primer moment li va comprar dues pintures, «Ous al plat sense plat» (1932) i «Arpa invisible» (1934). A finals dels 70, el comerciant es va veure obligat a tancar la seva galeria. És llavors quan començà a editar les escultures de l'artista, obtinguent així els drets d'edició d'imatges icòniques que habitaven en les pintures surrealistes de Dalí.



Un lloc renovat

L'arquitecta-escenògrafa encarregada de renovar l'Espace Dalí de París, que es troba a prop de la plaça del Tertre, ha estat Adeline Rispal. Com que la col·lecció de Beniamino Levi és la imatge de la producció de Dalí, l'estudi ha imaginat murs rotatius per exposar objectes, escultures i obres planes. També han millorat les parets perifèriques per amplificar l'alçada de l'espai.