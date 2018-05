L'estudi gironí Arquitecturia, escollit per urbanitzar i museïtzar la plaça de la catedral de Tortosa

El projecte d'Olga Felip i Josep Camps Arquitecturia ha estat l'escollit per urbanitzar i museïtzar la plaça de la catedral de Tortosa. La proposta dels joves arquitectes, que ja acumulen diversos projectes destacats a la capital ebrenca, divideix l'espai en dos nivells. Per una banda, les actuals escales de la façana de la catedral tindran continuïtat amb una gran plaça davantera que connectarà amb tot l'entorn de la basílica i la plaça posterior de l'Absis. La plaça estarà elevada gairebé tres metres sobre l'avinguda Felip Pedrell, amb parets de vidre que mostraran una part de les restes arqueològiques que s'han trobat al solar, que es museïtzaran dins del projecte, i que es podran visitar a través d'un accés lateral de la nova plaça. Com ha destacat l'arquitecte tortosí Josep Camps, han volgut diferenciar l'intramurs i l'obertura a l'Ebre per "mantenir l'eix ciutat-riu". El projecte s'ha de redactar en quatre setmanes i es preveu que les obres puguin començar a l'estiu.