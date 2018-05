L'Strenes tanca l'edició de 2018 amb 30.400 espectadors

El festival Strenes 2018 ha generat un impacte econòmic a Girona d'1,5 milions d'euros, segons recull un estudi encarregat per l'Ajuntament. Aquesta xifra suposa que per cada euro invertit pel consistori en l'esdeveniment, la ciutat n'ha recuperat 12,3. L'informe recull, a més, que, de mitjana, cada espectador gasta 30,32 euros per concert.

El certamen ha tancat l'edició d'enguany amb un total de 30.400 espectadors. La xifra és similar a la de l'any passat, que va registrar 32.250 assistents. Enguany, però, cal tenir en compte que es va suspendre el concert inaugural al terrat de l'Oficina de Turisme, l'acte més multitudinari que aplega habitualment unes 8.000 persones.

El regidor de Cultura, Carles Ribas, considera que l'estudi situa Girona "a dalt de tot" en matèria musical. El festival ha fet aquest dimecres el balanç final d'aquest any i ha entregat el primer reconeixement 'Talent gironí', que s'ha emportat la banda indie Carmen 113.