Miles Sanko, Duquende i Chicuelo i Els Amics de les Arts seran al Festival de Begur

El ghanès Myles Sanko, establert des de fa anys al Regne Unit, és l'artista més destacat del programa del Festival de Begur, que tindrà lloc del 27 de juliol al 18 d'agost en aquesta localitat de la Costa Brava.

Amb el seu tercer àlbum, Just Being Me, el cantant, compositor, productor, músic, dissenyador i cinematògraf Myles Sanko parla d'amor, esperança i política i «té un tros de mi a cada tema», afirma l'artista. Ell compon i escriu les lletres, els ritmes, les melodies. La seva afició és la fotografia, dissenya les seves pròpies portades i grava i edita els videoclips. Segons va informar ahir l'organització, la cita comptarà també amb d'altres actuacions de prestigi com la de Duquende i Chicuelo, Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Amics de les Arts o Judit Neddermann. L'objectiu d'aquesta edició és consolidar l'espai d'exhibició que s'ha obert els últims anys amb la novetat aquest 2018 de l'escenari de Sa Tuna. Els concerts tindran lloc sempre els divendres a diferents escenaris que inclouen, a més del de Sa Tuna, els d'Escoles Velles, Mas d'en Pinc, antic nucli d'Esclanyà i Sa Riera. La inauguració anirà a càrrec dels Amics de les Arts i la clausura consistirà en un homenatge a Carmen Amaya. El Festival de Música de Begur va néixer el 1977 i s'ha convertit en un dels que té més tradició de la Costa Brava. «La seva filosofia és oferir concerts de qualitat, però alhora assequibles per a un gran públic, així com una diversitat d'estils que aquest any van des del soul a la cançó o el pop, passant pel flamenc i altres ritmes», informa l'organització.

L'objectiu d'aquesta nova edició és consolidar els espais d'exhibició que s'han anat obrint per al festival, incorporant enguany també Sa Tuna, i seguir reflectint l'eclecticisme artístic i cultural de Begur.