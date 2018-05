El Museu de Lleida i el Bisbat al·leguen contra la demanda de 111 obres d'art

El Consorci del Museu de Lleida i el Bisbat de Lledia van presentar ahir als jutjats de Barbastre (Osca), per separat, al·legacions contra la demanda del Bisbat de Barbastre Monzó que reclama 111 obres d'art originàries d'esglésies de la Franja de Ponent argumentant la legitimitat de l'adquisició de les peces i l'unitat de la col·lecció.

En roda de premsa, el director del Museu, Josep Giralt, va assegurar que «ja hi ha sentències fermes que no s'han tingut en compte que confirmen que el consorci té la potestat de la unitat de la col·lecció de la seva possessió i de la seva gestió», i el bisbe Salvador Jiménez va evitar concretar els arguments de la demanda, explicant que abans de la premsa havia de conèixer-los el Bisbat de Barbastre.

El museu explica que 27 de les 111 peces van ser traslladades en concepte de dipòsit, i assegura que «reconeixent que la propietat d'elles és de l'església de la qual procedeixen, el Consorci no pot atendre la petició de devolució, ja que la llei de Patrimoni Cultural Català no permet disgregar un conjunt de béns artístics protegits com a col·lecció sense l'autorització de la Conselleria de Cultura».

Jiménez va avançar que la documentació lliurada inclou actes d'una notaria de Barcelona que validen les compres que va fer el bisbe Josep Meseguer, que va escriure un dietari en primera persona relatant com va obtenir les obres de la col·lecció del Museu Diocesà a través de compres i permutes.

El bisbe va explicar que part de la documentació inclosa en les al·legacions presentades aquest dimarts no es va tenir en compte en els decrets eclesiàstics que sempre han donat la raó a Aragó. Va recordar que la raó per la qual el Bisbat de Lleida no ha lliurat les obres al de Barbastre quan les ha reclamat per via eclesiàstica és que no les tenien disponibles ja que estaven al Museu de Lleida.