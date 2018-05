Tura Sanz i Maria Mercader guanyen el concurs «Exposicions viatgeres»

Les artistes Tura Sanz, amb el projecte Plecs, i Maria Mercader, amb la proposta El món com a meditació, han guanyat la convocatòria 2018-2019 del programa Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona, segons la decisió del jurat, comunicada ahir.

Una d'aquestes dues exposicions, Plecs, de Tura Sanz, s'inaugurarà a la Casa de Cultura de Girona el pròxim mes de setembre, i l'altra, El món com a meditació, de Maria Mercader, el mes de setembre del 2019. A la convocatòria es van presentar un total de nou projectes d'artistes provinents del conjunt de les comarques gironines. La majoria s'han centrat en la tècnica de la pintura (oli, aquarel·la, tècnica mixta o collage), encara que l'escultura també hi ha estat representada.

Tura Sanz (Ordis, 1992), és graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Ha participat en exposicons col·lectives i individuals com la que va fer el 2016 al Museu Palau Solterra de la Fundació Vilacasas, a Torroella de Montgrí. Maria Mercader (la Bisbal d'Empordà, 1969) és llicenciada en Història de l'Art per la UB i en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona. Ha realitzat un gran nombre d'exposicions com ara Visions del Lai de Catarina, a la Fundació Valvi de Girona (2009).