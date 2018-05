Xiuxiuejar, aixopluc, caliu, tendresa, llibertat, entre les paraules «més boniques»

Un total de 10.469 persones han participat en la fase de votació popular de la iniciativa organitzada per la Direcció General de Política Lingüística a les xarxes social per trobar les 10 paraules més boniques del català. Xiuxiuejar, aixopluc, caliu, tendresa, llibertat, moixaina, amanyagar, enraonar, ginesta i atzavara, han estat les paraules escollides d'entre 25 finalistes, que havien estat les paraules proposades més cops pels usuaris durant la primera fase del concurs. La iniciativa s'ha emmarcat en els actes de commemoració de l'Any Pompeu Fabra. En la primera fase del concurs, duta a terme des del 26 d'abril fins al 3 de maig, es van rebre 179 propostes de 131 usuaris. Per fer una proposta calia piular a Twitter la paraula o paraules preferides amb l'etiqueta #RepteFabra3.