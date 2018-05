Carmen 113 rep el premi Talent Gironí i demana que es tradueixi en una oferta per oferir «més concerts»

Cinc bandes de les comarques gironines amb diferents estils han actuat davant del públic i d'un jurat que ha decidit distingir Carmen 113. La banda indie s'ha imposat a North State, Pau Blanc, Caritat Humana i Sara Terraza. El jurat tenia com a prioritat veure no només l'aposta musical sinó també «la connexió» que tenien amb el públic present. Carmen 113 és un grup gironí que aquest any ha llançat el seu quart disc, Discutir desnudos, en el qual retrata una parella que intenta superar una crisi, combinant fragilitat i honestedat. El jurat considera que la banda, que té 20 anys de carrera, va «renéixer» amb el seu tercer treball ( Mecanismos de Defensa) i «s'ha consolidat definitivament» amb el quart àlbum. «La seva qualitat i posada en escena són indiscutibles i els permet ser considerats com la resposta gironina als barcelonins Love of Lesbian o als madrilenys Izal», ha subratllat el jurat. Els sis components de Carmen 113 han celebrat el premi. «El reconeixement de casa està molt bé i esperem que això es tradueixi amb més concerts», va destacar el cantant, Jaume Nadal. Carles Ribas va agrair a l'Strenes i la Fundació Valvi, patrocinadora del premi, la iniciativa.