La Casa Pastors inaugura una mostra de Joan Mateu amb obra inèdita

La Casa Pastors de Girona dedica una exposició al saltenc Joan Mateu (1976) que inclou una trentena de quadres inèdits, la majoria de gran format, on l'artista experimenta amb l'abstracció. És la primera vegada que Mateu exposa una sèrie completa en el que és la seva proposta més conceptual i on demostra "un estil propi", segons destaca el comissari de la mostra, Juan F. Campo. Després de dos anys i mig de treball, Mateu ha deixat enrere l'hiperrealisme i s'ha endinsat en un món on la "realitat es dilueix", segons paraules del mateix artista. L'aigua, les roques, un tela i un llimoner moribund són alguns dels elements que apareixen a 'L'oblit de la forma', que s'inaugura aquest dijous i que es podrà visitar fins a l'11 de setembre. És l'última exposició que acollirà l'edifici de la Casa Pastors per després iniciar-se les obres de remodelació del futur Museu d'Art Modern i Contemporani a la ciutat.