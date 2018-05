Codorniu i Jordi Roca creen un gelat de gel fet amb cava

El grup Codorniu Raventós i el xef Jordi Roca del Celler de Can Roca han creat el gelat de gel Anna Rocks. El producte, que segueix el format d´altres marques com Frigo i es presenta tipus ´Calippo´, es basa en els caves Ice de Codorniu, pensats per a servir amb gel o còctels. El llançament d´Anna Rocks coincideix amb la sortida al mercat d´Anna Ice Edition Rosé, la versió rosada del cava Ice que la firma de Sant Sadurní va treure al mercat l´any passat, de manera que el nou gelat s´ofereix en versió tradicional i rosada. La presidenta del grup Codorniu Raventós, Mar Raventós, ha destacat que l´objectiu del gelat és oferir un producte "creatiu" amb el qual "es trenquin les idees fixes de molta gent que creu que el cava només es pot prendre d´una manera concreta". Durant la fase inicial, Anna Rocks es distribuirà només a les geladeries Rocambolesc, si bé no es descarta oferir el producte també al Celler de Can Roca.

Raventós ha assegurat que la "innovació" sempre ha estat un dels eixos de Codorniu, i s´ha remès als orígens d´Anna de Codorniu, que va ser el primer cava elaborat amb varietat de raïm Chardonnay. "Allà ja vam començar a innovar", ha recordat la presidenta de la firma cavista, que ha destacat la complicitat amb el xef Joan Roca per desenvolupar el nou gelat. Segons Mar Raventós, la idea s´ha centrat en un producte de gel amb embolcall de cartró "per mantenir la imatge de qualitat amb una presentació neta".

Al seu torn, Roca ha admès que el projecte d´elaborar un gelat amb cava era un "repte" per tal d´aconseguir mantenir "el caràcter" de l´escumós en format glaçat. Amb tot, també ha assegurat que el to "refrescant" dels caves Ice i la seva identitat "els converteix en productes perfectes per a elaborar un gelat de gel".



Discreció sobre la venda d´accions

Codorniu i Roca han presentat Anna Rocks en un acte privat en un hotel de Barcelona que ha despertat expectació de diversos mitjans de comunicació per la presència de Mar Raventós, poques setmanes després que transcendís que la firma cavista està valorant la venda de part de l´accionariat a un soci minoritari. Amb tot, Raventós ha mantingut discreció sobre el punt en què es troben aquestes converses. "Avui només ens centrarem en la presentació del producte", ha respòs reiteradament la presidenta de Codorniu davant la insistència de la premsa.