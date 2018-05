Elisma presenta el seu tercer treball discogràfic i una gira que passa per La Mirona

La formació Elisma publica el seu tercer treball discogràfic, Somos Nosotros Los Que Hacemos Rock, a l'hora que presenten una nova gira i treuen a la venda nous producters de marxandatge.

El grup gironí de rock ha volgut agrair a les gairbé 160 persones que van col·laborar a través de la campanya de "crowdfunding" de Verkami per finançar part del nou projecte que han presentat.

En aquesta ocasió, a banda del format habitual en CD tant del seu nou disc, Somos Nosotros, com dels dos treballs anteriors, Andar i Mundo Inmundo, el producte estrella que han posat a la venda és un vinil. Es tracta d'una edició limitada de 300 unitats que, de les 11 cançons que conté, una és totalment exclusiva per a aquest format.

Elisma ha aprofitat per anunciar una nova gira que, encara amb algunes dates per confirmar, passarà per La Mirona demà, 11 de maig, acompanyats de Mamá Ladilla.