El Festival Singlot oferirà una nit de monòlegs amb Buenafuente, Berto Romero, Sílvia Abril i Raúl Cimas

La quarta edició del Festival Singlot de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) oferirà aquest any una nit de monòlegs amb el seu director, Andreu Buenafuente, acompanyat dels humoristes Berto Romero, Sílvia Abril i Raúl Cimas. Es tracta, segons Buenafuente, d'un espectacle únic per a l'ocasió sota el títol 'Hem de parlar' i que no es tornarà a repetir. Tindrà lloc el pròxim 7 de juliol a l'Espai Port i servirà per tancar l'edició d'aquest any del festival, que també comptarà amb els espectacles 'Les Roses de la Vida', dirigit per Sergi Belbel i 'Dos machos verdes fritos', de David Verdaguer i Oscar Machancoses. El festival, que se celebrarà del 5 al 7 de juliol, repetirà amb Singlot Pro, un espai de trobada entre diferents agents del sector professional. D'altra banda, aquest any el 'Singlot d'Honor' serà per a Lloll Bertran en reconeixement a la seva trajectòria.

El Festival Singlot 2018 tampoc s'oblidarà dels "moments d'amenaça i persecució de la sàtira", que, segons Buenafuente, "semblava impensable que passés i davant la qual no ens podem quedar de braços plegats". En aquest sentit, el Singlot també comptarà amb l'espectacle 'Mongolia sobre Hielo' de Mongolia, sobre qui el director del festival assenyala que "representen la punta de llança, la irreverència, la vessant més agosarada i radical" i que "gairebé són uns 'punks' de l'humor".

L'espectacle tindrà lloc al Teatre Narcís Masferrer, on instants el mateix Buenafuente entregarà el premi 'Singlot d'honor' a Lloll Bertran en reconeixement a la seva trajectòria al teatre, cinema, televisió i ràdio de l'actriu, cantant i humorista. Anteriorment, el guardó s'havia entregat a Leo Bassi (2016) i a l'actor Pepe Viyuela.

La jornada de dijous acabarà amb la representació de 'Mrs. Brownie', que repassa la història d'una diva de la música negra americana que es troba al final de la seva vida i que viurà els seus darrers dies entre el record i la nostàlgia de les cançons que la van fer triomfar.

D'altra banda, divendres serà el torn de 'Les roses de la vida' de Sergi Belbel, que explica la vida d'un jove emprenedor amb un problema greu, un terapeuta desolat per la mort del seu gos, una temible presidenta d'un país estranger mancada d'amor i la seva estranya i intrèpida secretària; i de 'Dos Machos verdes fritos', on els actors David Verdaguer i Oscar Machancoses exposen els seus sentiments més íntims en veu alta i sense embuts sobre el desamor.

Dissabte, el Festival, que és una producció d'El Terrat i The Project, posarà el punt i final amb la retransmissió del programa 'Nadie sabe nada' de la cadena Ser, a càrrec del mateix Buenafuente i Berto Romero, que al vespre clouran el Singlot d'aquest any amb l'espectacle 'Hem de parlar', junt amb Sílvia Abril i Rául Cimas a l'Espai Port.