La Generalitat compra un oli de Girona de Celso Lagar valorat entre 20.000 i 30.000 €

La Generalitat ha adquirit un oli sobre tela de Celso Lagar (Ciudad Rodrigo, 1891 - Sevilla, 1966), "Girona. Torre y ábside de Sant Pere de Galligans", que data del 1915 i que possiblement va ser exposada a Barcelona el mateix any o l´any següent.

La pintura, de 70 per 89 centímetres, es va subhastar dijous a un preu de sortida d'entre 20.000 i 30.000 euros a la casa La Suite de Barcelona. No ha transcendit el preu final d'adquisició. Una obra del mateix artista va ser venuda el passat mes de febrer per 93.150 euros.

El 1911, Lagar va viatjar per primera vegada a París. Van ser anys d'amistat amb Modigliani, al qual va retratar en dues ocsions, Max Jacob, Blaise Cendrars, Derain, Léger i amb els marxants Paul Guillaume i Zborowski. K'artista de Ciudad Rodrigo estava immers en les inmerso en las avantguardes.

A finals der 1914, Lagar va retornar a Barcelona i també a Girona, on es va trobar en plena puixança del noucentisme.

La seva primera exposició a Barcelona es va fer el 1915, a les Galerías Dalmau, on va exhibir seixanta obres, entre les quals dibuixos i algunes escultures de la seva companya, Hortense Begué.

Fill d'un ebanista, Lagar va començar la carrera artística com a escultor i va desenvolupar part de la seva feina a França, on es va establir definitivament l'any 1919. Paisatges, bodegons i, sobretot, escenes del món del circ, molt influïdes per Picasso, van constituir el gruix més característic de la seva producció. El 1964 es va instal·lar a Sevilla amb una germana fins a la seva mort el 1966.



Dalí, desert



D'altra banda, la subhasta dels tres dibuixos en tinta xinesa de Salvador Dalí que la casa La Suite de Barcelona va posar a la venda dijous va quedar deserta. Les obres, que tenien un preu de sortida d´entre 30.000 i 50.000 euros, van ser localitzades per una família catalana a l'interior d'uns llibres de la seva biblioteca particular.

Finalment, un particular s´ha quedat l'oli sobre tela d'Antoni Clavé 'Mannequins' per un tptal de 161.460 euros.