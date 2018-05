La gironina Assumpció Puig és la nova degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

L'arquitecta gironina Assumpció Puig ha estat elegida nova degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i Sandra Bestraten, directora de la demarcació de Barcelona, en la primera ocasió que aquesta institució elegeix dues dones per a aquests càrrecs.

Segons ha informat el COAC, en les eleccions celebrades per la institució la candidatura d'Assumpció Puig, "Ara, Arquitectes", ha obtingut 1.238 vots, enfront dels 600 de Ramon Torra de la candidatura "Canvi COAC", els 385 d'Enric Mir d'"Obrim el COAC" i els 168 vots emesos en blanc.

La Junta de Govern liderada per Assumpció Puig estarà integrada per Pere Castelltort, que assumirà les funcions de secretari, Ione Ruete, tresorera, i Josep Ferrando, Guillem Costa i Duna Bellmunt, vocals.

A la demarcació de Barcelona ha sortit elegida Sandra Bestraten com presidenta amb 848 vots, mentre que Pilar Calderó ha aconseguit 473, Núria Llaverís 262 vots i 141 han estat vots en blanc.

En les demarcacions d'Ebre, Comarques Centrals, Girona, Lleida i Tarragona les candidatures ja van ser proclamades el passat 18 d'abril perquè només es va presentar una candidatura.

En aquestes eleccions al COAC hi han participat 2.452 arquitectes, un 24,06% del total dels 10.190 arquitectes censats, fet que suposa un increment de participació respecte a les anteriors.

Assumpció Puig va néixer a Girona i té despatx propi des del 1983, en el qual desenvolupa una pràctica professional diversa, tant per a les administracions com per al sector privat.

En l'àmbit col·legial ha estat secretària del COAC (2010-2017), assessora de la Junta de Govern (2008-2010) i membre de la comissió executiva del Congrés d'Arquitectura 2016, entre d'altres càrrecs.

El mes de gener passat va assumir el càrrec de degana en funcions, després de la dimissió de l'anterior degà Lluís Comerón.