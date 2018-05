El madrileny Carlos Morago inaugura a Girona la galeria El Claustre

El pintor madrileny Carlos Morago inaugurarà avui (20:15h) una exposició a la galeria El Claustre de Girona, que a més presentarà el llibre que ha editat per a l´ocasió, El Claustre i Carlos Morago, amb reproduccions d´algunes de les obres i textos de David Marca, Rosa Gil, Marià Mascort i Sílvia Planas. Morago ha pintat per a l´ocasió paisatges de la Girona monumental, amb la Catedral i Sant Feliu inclosos, prestant especial atenció als xiprers, i també escenes de viles marineres com Cadaqués o poblacions del Baix Empordà, amb les seves característiques buguenvíl·lies.

Un artista universal

Als seus 64 anys d´edat, Morago ha exposat a Nova York, Chicago, Mèxic, París, Munich, per citar algunes de les ciutats internacionals que han acollit la seva obra. A Catalunya ha exposat 29 vegades, 11 de les quals a les comarques gironines.

Rosa Gil convida a «mirar, sentir, fruir» davant les teles de Morago, sense buscar cap narració: «no calen significats».

Per Sílvia Planas, contemplar la pintura de Morago és «admirar altre cop els racons desconeguts d´una vella i estimada ciutat, recordar la vida interior d´una casa antiga».

David Marca hi veu la pintura «de la llum».