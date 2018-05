Vinicio Capossela actuarà a l'(a)phònica

Quan falta poc més d'un mes per aixecar el teló, el festival (a)phònica de Banyoles ha desvetllat els primers noms.

L'esdeveniment oferirà l'únic concert a l'Estat del polifacètic cantautor italià Vinicio Capossela. Els organitzadors asseguren que serà un dels grans noms de l'edició d'enguany amb una actuació el 15 de juny a les onze de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles.

El cantautor, il·lusionista i showman porta gairebé trenta anys de carrera i presentarà el seu darrer treball, Canzoni della cupa, que ha aconseguit ser disc d'or a Europa.

Just l'endemà serà el torn de Xarim Aresté, el cantant de Flix, que portarà a la Barca Tirona la música de Polinèsies, el seu darrer treball.

Aquesta embarcació també serà l'escenari del tercer grup confirmat. Marcel Lázara i Júlia Arrey actuaran el 17 de juny.

Les entrades per a aquests concerts es posaran a la venda avui a la pàgina web de l'(a)phònica i a l'Oficina de Turisme de Banyoles. El festival, que arriba a la seva quinzena edició, es farà del 13 al 17 de juny.