Mor als 82 anys Antonio Mercero, el director de la sèrie «Verano azul» i el film «La cabina»

El director de cinema i guionista Antonio Mercero va morir ahir al matí a Madrid als 82 anys després d'una llarga batalla contra l'Alzheimer, segons va informar el diari El País. Autor de pel·lícules com La cabina, La guerra de papá o ¿Y tú quién eres?, serà recordat també per sèries que van marcar època a Espanya com Verano azul o Farmacia de guàrdia. El 2010, va rebre el Goya d'honor com a reconeixement a la seva trajectòria.

Mercero va néixer a Lasarte-Oria (Guipúscoa) el 7 de març de 1936 i va filmar el seu primer curt, La oveja negra, el 1960. Va acabar els seus estudis l'any 1962 a l'Escola Oficial de Cinematografia i aquell mateix any va aconseguir la Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià i el Premi Perla del Cantàbric per Lección de arte.

El 1963, va dirigir el seu primer llargmetratge, Se necesita chico, que va ser presentat al Festival de Bordighera (Itàlia). Entre 1966 i 1970 va rodar diversos documentals per a televisió i el 1970 va fer el salt a Televisió Espanyola al capdavant dels programes de ficció. A més de Verano azul i Farmacia de guardia, va estar al capdavant de Crónicas de un pueblo, Este señor de negro i Manolito Gafotas, basada en la novel·la de l'escriptora Elvira Lindo. Precisament Lindo va actuar en la pel·lícula de Mercero amb guió d'Albert Espinosa Planta 4ª (2003), amb guió d'Albert Espinosa.

El 2006 li va ser diagnosticat Alzheimer, i el 2007 va dirigir la seva última pel·lícula ¿Y tú quién eres?, en què el protagonista ingressa en una residència amb indicis d'aquesta malaltia.

Entre les seves distincions com a cineasta i director de televisió, destaquen el premi a millor director per Planta 4ª al Festival de Mont-real (2003), el Quixot d'Or al Millor Director, el Premi Ondas o l'Antena d'Or (tots ells el 1972).

Així mateix, va rebre nombroses distincions el 1973 per la pel·lícula La cabina, com l'Emmy de l'Acadèmia Nacional de Televisió i Ciències de Nova York o el Premi Marconi de Mifed de Milà.



Múltiples reaccions

Diverses van ser les reaccions que es van succeir al llarg del dia, poc després de conèixe's la notícia de la mort del director. El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, va lamentar la mort d'«una persona molt estimada». «Tenia un humor molt especial que ens va ensenyar que es podien fer comèdies familiars, divertides i d'èxit massiu a Espanya, plenes de personatges entranyables», va declarar.

També des de l'Acadèmia de la Televisió van lamentar la desaparició d'Antonio Mercero. El seu president, Manuel Campo Vidal, va destacar en un comunicat que «acomiadem el segon president de l'Acadèmia, elegit com a successor de Jesús Hermida. No només va ser un personatge extraordinari a la televisió com a director de sèries emblemàtiques, sinó també un cineasta molt destacat en el món del cinema. Va ser un home bo, excepcionalment bo, com diria Machado».