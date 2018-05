Neix el festival Propers, un nou cicle de concerts de petit format a Castell d'Aro

El nou Festival Propers · 1r Cicle de concerts de tarda en petit format, és una de les principals novetats d'enguany d'Estereofònics · Festival de festivals, que sota aquesta marca agrupa totes les activitats musicals d'estiu a Platja d'Aro, Castell d'Aro i s'Agaró.

Segons ha indicat l'organització en un comunicat, Propers neix com un festival de petit format que proposa actuacions a mitja tarda amb intèrprets consolidats o emergents del nou panorama musical del país en format acústic, al centre històric de la vila de Castell d'Aro, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.

L'estrena serà diumenge 3 de juny amb el cantautor Enric Montefusco, tot un referent de l'escena alternativa, que després de ser durant molts anys la veu d'Standstill, l'any 2016 va decidir engegar carrera en solitari, deixant enrere l'anglès i el hardcore punk, per explorar un nous horitzons, més intimistes, càlids i contundents que s'allunyen dels cànons marcats.

La segona actuació, diumenge 10 de juny, serà a càrrec de Senior (en solitari), un artista que no té pèls a la llengua per explicar allò que no li agrada i trobar així, l'expressió perfecta per a explicar la intensitat de l'amor. Amb les seves melodies, que beuen del country i del folk americà, es produeix un efecte de simbiosi entre la música valenciana i l'americana.

La tercera sessió, diumenge 17 de juny, tindrà el pop i el folk melancòlic del grup terrassenc Estúpida Erikah com a protagonista, que transformarà el seu disc 300 mil·lisegons per a crear un record, en un concert acústic, potenciat pel so de la corda i la delicadesa de la veu de Lluís Bòria, amb melodies que convergeixen entre el pop i el folk més melancòlic.

Finalment, el diumenge 24 de juny, dia de Sant Joan, serà el torn de Xarim Aresté, que proposa un viatge per l'univers íntim i col·lectiu del seu disc Polinèsies, on s'atreveix per primer cop amb la balada, completant així un àlbum de cançons calmades i independents, un recull de preguntes i respostes en forma de cançons, amanides amb una gran dosi de poesia.



Fins a 76 concerts

Estereofònics, proposa enguany 76 concerts en 113 dies, majoritàriament gratuïts i a l'aire lliure. Just abans de Propers se celebra una jornada inaugural amb vuit concerts als carrers de Platja d'Aro (dissabte 2 de juny) i cronològicament continuarà amb el 5è Xalaro (15, 16 i 17 de juny), 21è Nits de Jazz (29 juny-31 d'agost), Cicle de Sardanes i Havaneres (8 de juliol-25 d'agost), 6è Desemboca (20, 21 i 22 de juliol), 21è Festival de s'Agaró (21 de juliol-22 de setembre), 15è Festival de Guitarra (4, 14 i 16 d'agost), Festa Major de Platja d'Aro (15-19 d'agost), Festa Major de Castell d'Aro (7-11 de setembre) i 6è FestiSurf Costa Brava (dissabte 22 de setembre). L'activitat complementària d'enguany serà la primera edició de l'Inèdit-On Tour, com a extensió al territori del festival barceloní de documentals musicals, amb la projecció de dos films el 2 i el 3 de juny, a la Masia Bas de Platja d'Aro.