La bogeria contra la balena

«Moby Dick»

Text: Juan Cavestany basat en la novel·la de Herman Melville. Direcció: Andrés Lima. Intèrprets: Josep Maria Pou, Jacob Torres i Oscar Kapoya . 12 de maig. Teatre Municipal de Girona.

Només un Josep Maria Pou amb veu de tro i gros com un gegant, amb unes espatlles prou amples per suportar tota la bogeria del capità Ahab, es pot enfrontar al monstre. La balena blanca, una dèria que alimenta amb desmesura, és l'única meta a què vol arribar: Moby Dick és un objectiu, però sobretot és un final.

Traduït en 90 minuts d'una intensitat creixent fins a la brillant escena final, la versió de Juan Cavestany i Andrés Lima llima el text de Melville fins a l'esquelet per quedar-se només amb la passió malaltissa d'Ahab, un Pou immens. Torturat pel dolor d'una cama amputada per l'animal, trontolla físicament i mental per culpa de la maleïda balena. No pensa en res més.

L'acompanyen Oscar Kapoya, l'intranscendent Pip, i Jacob Torres, que es posa a la pell del primer oficial Starbuks i el narrador Ismael, membres de la tripulació del Pequod.

Mentre ressonen les paraules de Melville descrivint l'obsessió d'Ahab o dibuixant tots els passos per desmembrar les captures, el vaixell pren forma sobre l'escenari amb quatre pinzellades. Només en veiem la proa, les cordes per arribar al pal major o la cadira del capità, mentre es projecten sobre una pantalla les onades d'un mar enfadat i gris o les ombres dels altres mariners.

Una gran vela desplegada que oneja, bruta de sang, quan Ahab es retroba amb la bèstia i és engolit per un infern d'aigua i els seus dimonis interiors és l'embolcall més perfecte per acabar aquesta espectacular adaptació de la història d'un home que diu que no és boig, sinó una bogeria embogida, i protagonitzada per un actor tan enorme que s'enfronta amb la balena i és capaç de mirar-la als ulls.