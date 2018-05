Els Premis d'Arquitectura de Girona tenen 33 projectes finalistes

El jurat ha seleccionat com a finalistes 33 projectes del total de 47 presentats als Premis d'Arquitectura de Girona de 2018, entre els quals figura molt habitatge unifamiliar, però també una gran intervenció sobre el territori com el centre d'art i hotel La Fortalesa de la muntanya de Sant Julià de Ramis.

Els premiats es donaran a conèixer el divendres 1 de juny de 2018, a les 19.30 h, en un acte públic que tindrà lloc a la seu de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. En aquesta edició dels premis, la vint-i-unena, les categories premiades seran Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers.

En l'apartat d'arquitectura, dels 23 presentats, 16 han estat seleccionats. Entre ells hi ha habitatges unifamiliars com una espectacular casa a Caldes de Malavella obra de Lagula Arquitectes SLP (Antonio Ortega, Martín Ezquerro, Ignacio López, Manel Morante i Marc Zaballa). No menys espectacular és la Wood Hat House, de Girona, projectada per Genialhouses SL (Ricard Turon i Josep M. Requena), o la Casa de la brisa, de Llafranc, l'Alexandra Vilà i Andrea Marc.

El jurat també hi ha inclòs blocs de pisos com La Selva Apartaments, de Caldes de Malavella, projectat per Jaime Prous, o la reforma integral de la masia Can Miró, de Castell Platja-d'Aro, de Joan Arnay Carme Muñoz.

La museïtzació del Castell de Cervià de Ter, firmada per Gerard Oliver, i el centre d'art i hotel del Castell de Sant Julià de Ramis, de Josep Fuses i Joan M. Viader, competiran també pel guardó.

En l'apartat d'Interiors, hi ha finalistes com el Restaurant La Moixina, a Olot, obra d'Arnau Vergés, i la Casa al carrer de la Rosa, a Girona, de Montserrat Nogués.

La urbanització de la nova plaça del Pallol de Girona, de Manel Bosch i Montserrat Nogués, ha entrat a l'apartat de Paisatges, mentre que el muntatge de Temps de Flors de l'any passat (aquell joc de miralls), de Víctor Almazan, Cristina Masferrer i Gustavo Torres, ha entrat a la categoria d'Espais Efímers, al costat de l'Estand per a Carns Vila, a Girona, de Pau Sarquella i Carmen Torres.