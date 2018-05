La situació política catalana va fer caure un 8% els visitants dels museus Dalí l'últim trimestre de 2017

La situació política de Catalunya ha fet caure un 8% el nombre de visitants dels Museus Dalí durant l'últim trimestre del 2017. El secretari general de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Lluís Peñuelas, ha explicat que durant els nou primers mesos de l'any passat el nombre de visites va augmentar en un 8% respecte de l'any anterior però que durant els darrers tres mesos, a partir de l'octubre, la xifra va baixar fins a situar-se a vuit punts negatius respecte del 2016. Malgrat això, el còmput global s'ha tancat amb dades positives. El nombre de visitants al triangle dalinià va créixer l'any passat en un 5,56%, amb 1.444.853 visitants. El president de la fundació, Jordi Mercader, ha anunciat que elaboraran un pla estratègic per als propers cinc anys amb l'objectiu de potenciar el museu de Figueres i que estan preparant un esdeveniment en aquest sentit per al 2020. Per la seva banda, el gerent de la institució, Joan Manuel Sevillano, ha dit que continuaran amb l'aposta pel mercat xinès per tal de consolidar-se al país asiàtic.

Els museus Dalí van rebre l'any passat 1.444.853 visitants, un 5,56% més que durant el 2016. D'aquests, 1.207.149 s'han concentrat al Teatre-Museu Dalí de Figueres; 88.341 al Castell Gala Dalí de Púbol i 149.363 a la Casa-Museu Dalí de Portlligat, a Cadaqués.

El secretari general de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Lluís Peñuelas, ha explicat que tot i les dades positives, els museus van patir un important descens a finals de 2017 i que atribueixen a la situació política de Catalunya. En aquest sentit, ha explicat que durant els nou primers mesos van registrar un augment de visites d'un 8% però que des de l'1 d'octubre (coincidint amb el referèndum) fins al desembre, van patir una baixada del 8%, sobretot de visitants provinents de l'Estat espanyol i de França.

Peñuelas ha assegurat que aquesta tendència s'ha mantingut durant el primer trimestre d'aquest any, sobretot propiciada per grups d'estudiants francesos i italians que van fer les reserves el mes d'octubre i que, finalment, no els han visitat.

En xifres globals, la baixada durant aquests primers tres mesos de l'any ha estat del 3,5% i afecta majoritàriament al museu de Figueres. Tot i això, durant aquest mes de maig les xifres s'estan recuperant.



3,3 milions d'euros d'excedent

A nivell econòmic, els museus han tingut un excedent d'uns 3,3 milions d'euros (MEUR) i han invertit 3,6 MEUR en l'adquisició de pintures i obres gràfiques, 581,066,98 euros dels quals a millorar les condicions de conservació, exposició i administració del patrimoni cultural. Entre les actuacions realitzades, destaquen la rehabilitació integral de la sortida del museu de Figueres, la de la sala d'obres mestres la reforma parcial de la botiga principal del museu. També s'ha rehabilitat l'habitació de la Gala i s'ha creat un nou espai expositiu a Púbol. A Portlligat, s'ha reformat el Saló del Tro, entre d'altres.

Durant la presentació de la memòria de 2017, el nou president de la fundació, Jordi Mercader, ha anunciat que elaboraran un pla estratègic per donar un nou impuls a la institució i potenciar la seva presència a Figueres. En aquest sentit, ha avançat –tot i que no ha volgut donar-ne detalls- que estan preparant un esdeveniment a la ciutat per al 2020. La iniciativa comptarà amb una "dimensió expositiva" però també tindrà una vessant vinculada a la part intel·lectual del geni empordanès.

Mercader ha assegurat que s'inicia una nova etapa que té com a objectiu convertir la fundació en un centre de referència en el món de la cultura reconegut internacionalment i que el museu de Figueres es converteixi en una mena de "clúster" museístic. També volen potenciar la resta del triangle dalinià, augmentar els ingressos, fer de la Torre Galatea el "centre espiritual del món" tal i com volia el pintor i reforçar les actuacions legals i de defensa del llegat de l'artista.



Objectiu: la Xina

Una altra de les apostes clau continua essent el mercat xinès. En aquest sentit, tant Mercader com Sevillano han assegurat que estan treballant en una actuació global i "estratègica" al país asiàtic amb l'objectiu de "generar una presència ben gestionada i consolidada a la Xina". L'any passat van signar un acord amb la Universitat de Pequín i ara la col·laboració continua amb la traducció del catàleg raonat al xinès. Sevillano ha anunciat que en aquests moments estan treballant amb les institucions més importants del país per poder fer una exposició de "retrospectiva" que "marqui època i sigui referencial". Aquest projecte també veurà la llum d'aquí a dos anys.