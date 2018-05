31 municipis gironins i de la Catalunya del Nord reben 4 milions per al seu patrimoni

Tres institucions, L'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, el País d'Art i d'Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter, i de la Universitat de Perpinyà Via Domitia, van signar ahir a Girona un conveni per a l'administració de 4 milions d'euros de fons europeus per invertir en projectes del patrimoni natural, militar, religiós, industrial, arquitectònic i immaterial.

El projecte implica un total de 31 municipis –24 de la Catalunya del Nord i 7 de la Catalunya del Sud–, amb especial incidència a la localitat de Prats de Molló (Vallespir), on es rehabilitarà una antiga edificació industrial com a centre d'interpretació de l'arquitectura i del patrimoni, i també seu de la institució País d'Art i d'Història Transfronterer (PAHT).

Entre els espais temàtics objecte d'intervenció en matèria de frontera i patrimoni militar hi ha l'edifici de Cal Marquès de Camprodon, el fort de Bellesguard del Pertús, i el fort Lagarde de Prats de Molló.

En patrimoni religiós hi ha el Palau de l'abat d'Arles i el Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses, mentre que en patrimoni industrial els edificis afectats són el Musée du liège, de Morellàs, i la Casa del Patrimoni de la Memòria de Sant Llorenç de Cerdans.

En l'apartat d'arquitectura i urbanisme hi ha la Mediateca de Ceret, la Maison de l'historie d'El Voló i un edifici d'Els Banys i Palaldà, tots tres a la Catalunya del Nord.

La signatura del conveni es va fer ahir a la seu de l'Institut de Recerca en Patrimoni Cultural, situada a la plaça de la Catedral de Girona, a l'edifici del Col·legi d'Arquitectes. Hi van participar el director d'aquesta institució, Joaquim Nadal, el president de PAHT, Ramon Roqué, que és alcalde de Sant Joan de les Abadesses, i Martin Galinier, vicepresident delegat de la Universitat de Perpinyà.

Nadal va destacar que l'acord preveu un pla d'«acompanyament científic» per fer difusió de cultura i patrimoni, estudiants en pràctiques, un màster i, per tant, transferència de coneixement.

Per a Roqué, el projecte permetrà crear «eines de qualitat» per arribar a tots els públics seguint una fórmula, la del PAHT, que és una marca francesa amb 180 territoris associats.

Roqué va explicar que es preveu ampliar la iniciativa a una vintena de municipis del sud del Pirineu, entre ells Ogassa.

Per Galinier és tota una «satisfacció» poder participar d'un projecte transfronterer que «una exposició posarà ben aviat en circulació».

Projecte POCTEFA

La iniciativa compta amb aquests 4 milions d'un projecte europeu Poctefa, que és una mena de Feder transfronterer, a més de 25.000 euros anuals de la Diputació de Girona, diferents aportacions anuals de la Generalitat de Catalunya i 2,2 euros per habitant que s'han compromès a aportar els municipis, i que passaran a ser 2,50 euros per habitant l'any 2020.

Els municipis de la Catalunya del Sud implicats en el projecte són els de les Valls de Camprodon i de Sant Joan de les Abadesses: Setcases, Molló, Vilallonga de Ter, Llanars, Camprodon, Sant Pau de Segúries i Sant Joan de les Abadesses.