Descobreixen un dolmen de més de 4.000 anys a Gombrèn

Un estudi sobre el patrimoni a Gombrèn (Ripollès) ha posat al descobert un dolmen de més de 4.000 anys d'antiguitat, que dataria entre el 2.500 aC i el 1.800 aC. El va localitzar un veí de Campdevànol, Juan Vigueras, a tocar de la masia dels Camps de Montgrony a principis d'abril.

Per confirmar la troballa, va alertar els serveis territorials de Cultura de Girona. L'arqueòleg, Josep Tarrús, assegura que "no hi ha cap dubte que es tracta d'un dolmen i sorprèn que ningú l'hagi estudiat fins ara". Segons ha dit, ara la Generalitat l'incorporarà a les seves fitxes de patrimoni i s'intentaran buscar recursos per fer-hi una excavació arqueològica. Tarrús afirma que com que està ubicat en un terreny calcari, no es pot descartar que hi hagi restes humanes.

Els experts creuen que es tracta d'un dolmen simple fet de roca calcària i amb un accés a la cambra funerària a través d'una llosa frontal rebaixada, que deixa una finestra a través de la qual se sospita que dipositaven els cadàvers. â€?El monument conserva tots els elements excepte la coberta i mesura gairebé dos metres de llargada i 1,35 d'amplada i 1,45 d'alçada. El monument es troba en bon estat de conservació i dataria entre el 2.500 i el 1.800 aC.

Un veí de Campdevànol, Juan Vigueras, que participava en un estudi sobre el patrimoni de Gombrèn va descobrir a principis d'abril un dolmen a tocar d'una masia dels Camps de Montgrony, molt a prop de la carretera. Per confirmar la troballa, va alertar els serveis territorials de Cultura i el Grup Empordanès de Salvaguarda i Estudi de l'Arquitectura Rural i Tradicional, que van visitar-lo a principis de maig.

Aquest seria el segon dolmen d'aquestes característiques que es localitza a la zona després que l'any 1981 Josep Castany descobrís el del Salt a Llaés.

L'alcalde del municipi, Eudald Pica, diu que l'Ajuntament no farà valoració fins que la Generalitat l'informi de manera oficial de la troballa ja que el monument estaria ubicat en una finca privada. Ha admès, però, que al municipi es tenia coneixement de la possible existència d'un dolmen però que "mai s'havia investigat a fons".