Javier Godó, nou patró vitalici de la Fundació Dalí

El Patronat de la Fundació Gala-Salvador Dalí ha anomenat patró vitalici de l'entitat a Javier Godó, editor de La Vanguardia, en substitució de Ramon Boixadós, traspassat l'agost de 2017.

El president de la Fundació, Jordi Mercader, ha subratllat la trajectòria i responsabilitats de Godó, que aportaran, ha dit, "un vincle amb activitats socials i culturals de gran rellevancia per la Fundació, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya i a nivell internacional".

Javier Godó és conseller del MACBA i ha estat conseller del Museu d'Art Modern de Nova York (MoMA). Una experiència que, segons ha assenyalat Mercader a la reunió del Patronat, "pot ser molt útil en la nova etapa de la Fundació Gala-Salvador Dalí".

El Patronat de la Fundació Dalí està integrat per 21 membres, 12 dels quals són vitalicis i 9 són institucionals. D'aquests nou, tres són nomenats per la Generalitat de Catalunya, tres pel Govern espanyol, dos per l'Ajuntament de Figueres i un per l'Ajuntament de Cadaqués.



Prop 1,5 milions de visitants

El nombre de visitants al triangle dalinià va créixer l'any passat en un 5,56%, amb 1.444.853 visitants. El president de la fundació, Jordi Mercader, ha anunciat que elaboraran un pla estratègic per als propers cinc anys amb l'objectiu de potenciar el museu de Figueres i que estan preparant un esdeveniment en aquest sentit per al 2020. Per la seva banda, el gerent de la institució, Joan Manuel Sevillano, ha dit que continuaran amb l'aposta pel mercat xinès per tal de consolidar-se al país asiàtic.

Aquesta setmana, durant la presentació de la Memòria 2017, els responsables de la fundació han explicat que, a nivell econòmic, els museus han tingut un excedent d'uns 3,3 milions d'euros. L'any passat també van invertir 3,6 milions en l'adquisició de pintures i obres gràfiques, 581.066 euros dels quals a millorar les condicions de conservació, exposició i administració del patrimoni cultural. Entre les actuacions realitzades, destaquen la rehabilitació integral de la sortida del museu de Figueres, la de la sala d'obres mestres la reforma parcial de la botiga principal del museu. També s'ha rehabilitat l'habitació de la Gala i s'ha creat un nou espai expositiu a Púbol. A Portlligat, s'ha reformat el Saló del Tro, entre d'altres.