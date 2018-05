Marky Ramone, amb el guitarrista de Bad Religion, és el cap de cartell del festival Insomni de Girona

L'exintegrant de The Ramones Marky Ramone, que actuarà amb la seva banda al costat del guitarrista de Bad Religion, Greg Hetson, encapçala el cartell del festival Insomni, que tindrà lloc a Girona, Sal i Bescanó del 7 al 10 de juny. Ramone actuarà el dia 8 a la Sala La Mirona de Salt i, el dia de la inauguració, el concert més destacat és el que oferirà Eli Paperboy Reed a l'Auditori de la Mercè de la capital gironina.

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, va destacar ahir en roda de premsa «l'eclecticisme d'aquest festival, que es converteix en una crida a la diferència i a l'atreviment». Altres bandes i artistes destacats són Ebri Night, Joana Serrat, Esmòquing Bambino, Fetus, The Picturebooks o Roko Banana. L'abonament per a tots els concerts té un cost de 25 euros i les entrades d'un sol dia oscil·len entre els 10 i els 18 euros. A l'acte hi van participar el director del festival, Jaume Massaguer, i la cap de comunicació del festival Alicia Rodríguez.