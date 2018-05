Girona d'Autor s'estrena amb vuit cantautors a vuit barris de la ciutat

Las Migas, El Niño de la Hipoteca, Les Kol·lontai i Gemma Humet són els caps de cartell de Girona d'Autor, un festival que se celebrarà als barris de la ciutat del 13 al 17 de juny.

Segons ha informat l'Ajuntament de Girona, el festival acollirà, en petit format, la música d'autor a les sales dels centres cívics Sant Narcís, Pont Major i Ter. A l'Espai Marfà i l'Auditori La Mercè. I a l'aire lliure dels barris de Montjuïc, Pla de Palau i de la Vall de Sant Daniel.

El festival gaudirà de diverses estrenes: com el nou projecte de Marcel Lázara & Júlia Arrey, que actuaran per primera vegada a les comarques gironines, o Les Kol·lontai, molt reivindicatives de la part més femenina. D'altra banda, El Niño de la Hipoteca obrirà el cicle amb una actuació a l'Espai Marfà i Jordi Tonietti oferirà un espectacle per a tots els públics el dissabte al migdia. Gemma Humet oferirà un vermut musical i Lyda Torrejón esdevindrà l'artista local convidada. Las Migas tancaran el festival amb una actuació molt especial.