Marlango i Tortured Soul, primers grups confirmats del Tempo sota les Estrelles

El Tempo sota les Estrelles de Girona ha anunciat els primers dos grups que actuaran al certamen, que se celebrarà del 19 de juliol al 12 d'agost. Es tracta de Marlango i Tortured Soul que pujaran sobre l'escenari de la plaça dels Jurats el 20 i 26 de juliol. El festival celebrarà enguany el seu desè aniversari i posarà a la venda les entrades a partir del dilluns 21 de maig a través del seu web. El director del certamen, Albert Candela, ha assegurat que estan "molt satisfets i il·lusionats" per haver arribat a les deu edicions i ha avançat que a principis de juny anunciaran la resta de concerts amb "algunes sorpreses interessants". El Tempo comptarà amb tres espais des d'on els assistents podran gaudir de concerts i d'altres activitats al cor del Barri Vell de la ciutat. El de la plaça dels Jurats, anomenat Auditori Tempo, on s'oferirà música soul, jazz i pop de la mà d'artistes de renom; el Village Tempo, amb una oferta gastronòmica variada de km0 i concerts gratuïts i, per últim, el Terrassa Tempo, una zona per fer sopars en grup i d'empresa i veure les actuacions amb "vistes privilegiades".

La banda de Leonor Watling i Alejandro Pelayo, més coneguts com a Marlango, tornaran al Tempo com a caps de cartell del certamen el proper 20 de juliol en una actuació on repassaran els seus temes clàssics i avançaran algunes cançons del que serà el seu nou disc. El trio de Brooklyn Tortured Soul tocarà per primera vegada al certamen el proper 26 de juliol amb una proposta molt personal de funk i acid jazz amb ritmes electrònics.

Les entrades per assistir al festival, que se celebrarà del 19 de juliol al 12 d'agost, es posaran a la venda dilluns vinent a través del web del certamen.