Què amagava Ana Frank en aquestes pàgines?

Dues pàgines del diari d'Ana Frank que havien estat amagades darrere d'una capa de paper marró descobertes arran del treball d'anys de diversos institucions historiogràfiques holandeses, segons ha informat el Museu de la Casa de la jove escriptora morta en un camp de concentració.



L'adolescent jueva podria haver cobert les pàgines amb adhesiu i paper marró perquè li preocupava que altres persones en el seu amagatall poguessin llegir-les, ja que contenen una sèrie de bromes pesades i els seus pensaments sobre l'educació sexual, ha explicat el director de la Casa d'Ana Frank a Amsterdam, Ronald Leopold. No obstant això, les pàgines perdudes van ser finalment descobertes després de ser il·luminades i posteriorment fotografiades en alta resolució.





The @annefrankhouse , with @HuygensING and @NIODAmsterdam, today presented the hidden text on two pages covered up with gummed paper in the first #diary of #AnneFrank, with its red checked cover. Thanks to new technology the text on the hidden pages has now been made legible. pic.twitter.com/cw9z0JnNFI