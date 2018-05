Albert Cirera i Paquito D'Rivera actuaran al Jazz Festival de l'Estartit

El projecte liderat pel saxofonista Albert Cirera i els tres tambors, Suite salada, premi Enderrock 2018 al millor disc de jazz, serà un dels plats forts del Jazz Festival de l'Estartit, que se celebra del 19 al 22 de juliol en aquest nucli de Torroella de Montgrí.

En la cinquena edició, el certamen estrena emplaçament i format. El nou escenari és el Molinet, que acollirà concerts i sessions de DJ's-jams des de la tarda i fins a la matinada.

I pel que fa al format, els responsables del festival afirmen que creix en «nombre i pluralitat». Així, a banda de la Suite salada, els concerts previstos per als quatre dies de festival inclouen noms com el del sextet de swing O Sister!, l'homenatge del Bruce Barth trio a la banda de rock americana Grateful Dead o l'estrena del darrer treball amb so brasiler d'Stefano Bollani, entre d'altres. També hi haurà espai per al trio del guitarrista Julian Lage.

A banda, el cartell també inclou la nova col·lecció de temes del Mare Nostrum II de Paolo Fresu, Richard Galliano i Jan Lundgren; el to «alegre i festiu» de la The Street of New Orleans & Mark Braud pels carrers i places de l'Estartit; el blues, el soul, el country i el folk del pianista i cantant Jonah Smith amb el guitarrista David Soler; i, finalment, el saxofonista cubà Paquito D'Rivera, que celebra aquest any el seu 70è aniversari amb una gira internacional acompanyat pel trio del pianista Pepe Rivero.

A més, l'escenari del village-bar del Molinet acollirà cada nit sessions de jazz i electrònica a càrrec del músic DJ Max Moya, que va formar part de la banda Ojos de Brujo. Tindrà com a convidats el cantant Mel Semé, el guitarrista-baixista Tito Bonacera, el pianista Mark Aanderud, el trompetista Roqui Albero i la cantant Tonia Richardson.

També cal destacar que per tercer any consecutiu la programació es completarà amb dos concerts dels anomenats Jazz en Banyador, que s'oferiran en diferents emplaçaments de la platja amb la col·laboració de l'Oficina de Turisme de l'Estartit.

Destaca el concert del divendres 10 d'agost a l'Hotel Molí del Mig de l'Enrico Rava Quartet, «llegenda viva» del jazz italià.