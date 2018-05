La Coral Rossinyol i Alimara estrena "La Sireneta" al Teatre de Salt

La Coral Rossinyol i Alimara estrena demà a la tarda al Teatre de Salt la seva versió de "La Sireneta", amb més de 75 cantants i actors del grup a escena. L'espectacle convida el públic a viure un viatge submarí amb sirenes, bruixes, mariners i un príncep enamorat. Creat el 1990, aquest grup infantil i juvenil especialitzat en cançons de musicals, combina cant i teatre des de 1998, des d´aleshores, un tret característic i definitori de la coral que cada any visita el Teatre de Salt per aquestes dates per presentar el seu treball.

Hi ha programades quatre representacions. L'estrena serà demà a les 18.00h, mentre que també hi haurà funció diumenge a la mateixa hora i el següent cap de setmana, dies 26 i 27, amb el mateix horari. Les entrades les ven la mateixa Coral Rossinyol per 7 euros i s'han de demanar al correu: corossinyolialimara@gmail.com