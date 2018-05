Banyoles interpreta en clau de jazz obres del món del rock del Pla de l'Estany

La 25ena edició del Festival de Jazz de Banyoles ha programat una vintena d'activitats del 24 al 27 de maig i tindrà la muralla com a escenari principal, i no el parc de la Draga, com els anys anteriors. El quartet de la jove compositora Laia Vallès interpretarà en clau de jazz temes del món del rock banyolí, en la producció pròpia Invents. Altres noms del festival són: Meritxell Neddermann, DJavan é nois, Joan Mar Trio i 'Os meus shorts', amb Nico Roig. La programació acabarà com és habitual el diumenge 27 de maig amb el Pícnic Jazz amb un taller de construcció d'instruments.