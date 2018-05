Noves sales de la Casa Masó mostren la vida íntima en família a la Girona noucentista

La Casa Masó de Girona incorpora nous espais d'exposició permanent que s'endinsen a la vida íntima de la família i la Girona noucentista. Són quatre estances de la segona planta –fins ara, només oberta parcialment– que inclouen tres habitacions i una sala d'estar. Hi destaquen, entre d'altres, els mobles que el mateix arquitecte va dissenyar per encàrrec del seu germà al 1916 o per a la cambra dels seus fills als anys vint.

Cadires, una taula, llits o un armari que recullen l'empremta del Noucentisme i mostren com Rafael Masó va traslladar-la a la decoració i a l'interiorisme de l'època.

L'historiador de l'art i director de la Fundació Rafael Masó, Jordi Falgàs, ha explicat que les habitacions que ara s'incorporen a la visita guiada permetran al visitant «entendre com era la vida diària de la família», però també la d'una casa de la Girona de principis del segle XX, on convivien diferents generacions i classes socials, ja que el servei s'agegia a la vida quotidiana de la llar.

Emmarcada per dues portes amb els cèlebres vitralls en forma de campana, la sala d'estar ara incorporada a la visita és tot un manifest de la decoració noucentista. «Era una casa viva, on hi convivien diferents estils decoratius, com també passa amb les actuals», concreta Falgàs.

L'any passat, la Casa Masó va rebre uns 5.000 visitants. D'aquests, el 60% eren de Girona. L'edifici ha condicionat una nova biblioteca i l'arxiu de consulta.