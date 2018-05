«L'aigua va entrar a Girona a una velocitat assassina»

L'aigua va entrar a Girona pel llit del riu Ter a una velocitat assassina, arrossegant encara grans trossos de blocs de formigó, cotxes i arbres que havia anat recollint pel camí i, segurament, cossos humans. Des de la muntanya de Montjuïc, tots van poder veure com la força de l'aigua entrava per la Devesa, tot emportant-se al seu pas alguns dels plàtans centenaris del parc, xocava després contra l'edifici de l'hospital Josep Trueta i se l'enduia com si fos un joguet de fusta, arrossegant amb el seu enderroc el personal sanitari, voluntaris i pacients que s'havien refugiat a les plantes superiors amb l'esperança que allí no arribaria el nivell de les aigües. Eren exactament les 17.26, una hora i vint-i-un minuts després del trencament de la presa de Susqueda.

El fet que l'Onyar anés crescut com a conseqüència de les darreres i intenses pluges i no pogués desaiguar a la desembocadura del Ter atès l'augment del seu cabal, va fer que també es desbordés. Del poble veí de Sarrià de Ter només es van salvar les zones altes, com ara el camp de golf. La fàbrica de paper també va rebre l'embat de la fúria desfermada de l'allau i, malgrat que les instal·lacions no es van ensorrar, els danys segurament serien molt quantiosos. Des d'aquella alçada, l'Oriol va comprovar que els càlculs de Protecció Civil eren els correctes, ja que el nivell de l'aigua, una vegada hagués passat de llarg i continués fent el seu camí cap a la desembocadura quaranta quilòmetres més enllà, arribava a l'alçada del primer esglaó de les escales de la catedral. La Girona eterna, la ciutat de primera, la dels monuments, els museus, el Barri Vell i el call, tot acabava de sucumbir en un no res. L'aigua, en el seu imparable camí cap al mar, havia deixat al seu darrere una ciutat devastada coberta per una extensa capa argilosa que els pàl·lids raigs de sol d'aquella tarda feien brillar capritxosament amb reflexos de purpurina enganyosa. Aquella visió que ara tenia al seu davant li recordava el llibre Girona: rius, ponts, aiguats, dels autors Ramon Alberch, Pere Freixas, Emili Massanas i Joan Miró, que just havia consultat uns dies abans, però encara amb més intensitat la descripció patètica de la ciutat que molts anys enrere havia fet Joaquim Ruyra en la seva obra La fi del món a Girona. D'aquella obra, un passatge li retornava ara particularment a la memòria, com una repetició constant i obstinada:

Els carrers de Girona queien a rastelleres, com aquelles cartes corbades que els infants posen una darrere l'altra i les fan caure d'un buf. Tot s'esgavellava amb sorda remor; cases, torres, muralles... Al peu de l'escalinata de la Catedral, ja no hi havia més que un estimball d'enderrocs per entre els quals cascadejaven afollades les aigües del Ter.

Tal com s'havia previst, a partir de Sarrià de Ter –excepte la zona del Congost, on la vall s'estreny i, per tant, el cabal ha de passar per una secció més reduïda i provoca una gran crescuda–, les aigües van anar perdent la força i la velocitat que havien tingut fins a aquell moment. Al poble de Celrà, l'empenta de l'aigua va afectar tot el polígon industrial, però no pas el nucli antic, sortosament situat a una distància considerable del llit del riu i a una cota més elevada. A les sis de la tarda, l'aigua passava per Sant Jordi Desvalls i, una hora després, en el seu camí cap a Parlavà i Verges, arrossegava pollancres de ribera i inundava horts i camps de conreu. Tots els terrenys de fruiters de Bellcaire o Gualta van quedar completament negats per una torrentada que ara s'escampava per enromes extensions de pomeres i presseguers que difícilment tornarien a donar fruit.

A les 20.45, quan la foscor de la nit ja ho dominava tot, l'aigua va cobrir completament el camp de golf Empordà. A causa de la lentitud en el recorregut en aquells darrers trams i del desnivell en el terreny, la vila de Torroella de Montgrí no va quedar afectada per l'avinguda.

Finalment, quan la campana de l'església de Torroella tocava dos quarts de deu, l'aigua que poc més de cinc hores abans estava embassada a Susqueda arribava finalment a la Gola del Ter, la desembocadura natural del riu, i lliurava la seva càrrega de mort i destrucció al mar».