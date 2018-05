«Shoplifters», d'Hirokazu Kore-eda, guanya amb justícia la Palma d'Or

Shoplifters, del japonès Hirokazu Kore-eda, va guanyar ahir una justa Palma d'Or en la 71a edició del Festival de Canes. La seva aposta per la família que un crea en la vida, en detriment dels llaços de sang, i el seu clar estil de bonhomia cinematogràfica van convèncer el jurat presidit per l'actriu Cate Blanchett. El cineasta insisteix en una línia narrativa en la qual ha enfilat diverses pel·lícules: l'amor i la protecció mútua són la base de les relacions, no el parentiu. I Canes ha sabut subratllar la seva coherència cinematogràfica. Habitual dels festivals, hereu del cinema d'Ozu, amb De tal pare, tal fill, el japonès ja va guanyar el Premi del Jurat en el Canes de 2013.

El jurat va demanar un permís al certamen per inventar-se un premi i reconèixer «un artista que fa avançar el cinema». Així van donar una Palma especial a Jean-Luc Godard per El llibre de la imatge, una pel·lícula que va generar aferrissats debats després de la seva projecció, i de la qual posteriorment s'ha sabut que es veurà només en televisió.

El Gran Premi del Jurat se'l va endur Spike Lee amb BlacKkKlansman, un crit d'atenció contra el racisme i contra Donald Trump. La libanesa Nadine Labaki, pel seu tercer llargmetratge, Cafarnaúm, va obtenir el Premi del Jurat.

Cold war, el títol de tall més clàssic en la competició, del polonès Pawel Pawlikowski, es va endur el premi a la millor direcció. Amb aquesta història d'amor, que Pawlikowski basa lliurement en la relació dels seus pares, i rodada en blanc i negre com a Ida (amb la qual va guanyar l'Oscar), el realitzador ha vist confirmada la seva decisió artística de tornar a la seva Polònia natal, ja que des de la seva adolescència ha viscut a Anglaterra.

L'actriu kazakh Samal Yeslyamova, de la russa Ayka, es va endur el de millor actriu amb la seva demolidora encarnació d'una immigrant lluitant per sobreviure en un Moscou enfonsat en la neu i la corrupció.

El millor actor va ser l'italià Marcello Fonte, protagonista de Dogman, de Matteo Garrone, al qual el seu director han definit amb encert com «un modern Buster Keaton».