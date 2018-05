El Teatre-Museu Dalí rep el Premi Museum Excellence

El Teatre-Museu Dalí de Figueres ha obtingut el prestigiós Premi a l'Excel·lència Museística atorgat per la Fira de l'Art i la Restauració de Florència. El premi, en la seva sisena edició, va ser recollit per Montse Aguer, la directora dels museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí.

El lliurament va tenir lloc en el marc d'una conferència internacional sobre el futur del patrimoni, la ciència i les tecnologies en què han participat experts d'universitats italianes, espanyoles, belgues, suïsses, holandeses, noruegues, i de diversos museus europeus.

En recollir el guardó, Montse Aguer va assenyalar que «estem molt orgullosos d'aquest reconeixement per l'equip humà que treballa en un museu que va ser concebut per Dalí com una gran obra d'art». La directora va remarcar «la importància de ser premiats a Itàlia pel que suposa de referent en el món de l'art i en la pròpia trajectòria de Salvador Dalí».

El saló internacional de Florència té com a objectiu congregar fundacions, associacions, empreses i experts que treballen en el món de la conservació i la restauració.