Abacus vol impulsar la venda en línia i donar valor a les «compres ètiques»

La cooperativa Abacus, que celebra aquest any el seu 50è aniversari, s'està preparant per iniciar una nova etapa en la qual vol fer créixer la seva facturació impulsant sobre tot el canal en línia i posant en valor les compres «ètiques i socialment responsables». «Abacus és un referent de confiança. Un símbol en la innovació social i volem mantenir aquesta voluntat transformadora que està en el nostre origen», ha destacat en una entrevista la presidenta de la cooperativa, Maravillas Rojo.

La cooperativa disposa de 6 botigues a les comarques gironines, amb seus a Blanes, Olot, i dues a Girona i Figueres. Especialitzada en la venda de material escolar i de papereria, joguines i llibres, comparteix la propietat a través d'un model de governança propi i compta en aquests moments amb prop d'un milió de socis consumidors i 560 socis de treball, que participen en la gestió.

Rojo destaca el caràcter «singular» de l'organització, en què l'excedent, com denominen als beneficis, van a parar en gran part a reserves per ampliar l'objectiu social de la companyia. La singularitat els porta a una gestió «amb valors d'equitat», el que es tradueix, per exemple, en un ventall salarial que se situa entre l'1,2 % i el 5 %, molt allunyat de les empreses convencionals, en les que la retribucions dels diferents tipus de treballadors oscil·len molt d'acord amb les seves funcions executives.

L'extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona ha apostat perquè Abacus continuï sent aquest «referent d'èxit» en el futur mentre s'adapta al nou context econòmic, en el que els consumidors opten cada vegada més pel comerç electrònic. Això ha portat a la cooperativa a plantejar-se el repte del creixement en el canal digital, on «encara hi ha molt recorregut».

Per a 2018, la companyia s'ha marcat incrementar un 4% la facturació, que l'any passat va ser de 89,10 milions. Rojo ho creu molt factible donada l'evolució positiva del primer trimestre de l'any, després que les vendes caiguessin en l'últim període del 2017 com a conseqüència de la inestabilitat política.



E-commerce

Les eines per potenciar el canal digital i continuar convertint les botigues físiques en centres on oferir experiències vinculades a l'educació, l'oci i la cultura estaran descrites en el nou pla estratègic per al període 2018-2021. Aquest pla, que encara està en una fase d'elaboració molt incipient, preveu, a més, arribar a altres parts d'Espanya amb el canal específic per a escoles.

En l'actualitat, Abacus dona cobertura a més de 4.000 centres escolars, als quals facilita l'accés a productes i serveis culturals i educatius, a través d'una botiga en línia exclusiva. «Volem que els nostres socis consumidors comparteixin els nostres mateixos valors. Que sàpiga què compra, però també on i amb quins criteris ètics i socials s'ha fet la selecció de productes», ha afegit.