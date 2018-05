Finalitza la 7a edició del festival Girona A Cappella

Amb la cloenda de Temps de Flors va arribar ahir l'últim dia del festival de música Girona A Cappella. L'últim grup que va lluir aquest any sobre l'escenari de la plaça Independència, en un concert gratuït a les sis de la tarda, va ser The Beatbox Collective. Es tracta de la unió dels cinc campions internacionals de Beatbox. Els sons emesos des de les seves boques no deixen indiferent ningú. Aquesta edició de 9 dies i 12 grups s'ha tornat a mostrar com un gran complement per a Temps de Flors.