Bayona estrena a Madrid «Jurassic World: el reino caído»

Tot a punt al WiZinkCenter de Madrid per a l'estrena mundial aquesta nit del nou film del director de cinema barceloní Juan Antonio Bayona, Jurassic World. El reino caído, una de las superproduccions més esperades de l'any. La cinta aprofundeix en l'univers dels dinosaures creat per Steven Spielberg i s'estrenarà a les sales comercials al juny. A l'estrena hi assistiran els dos protagonistes de la pel·lícula, Chris Pratt i Bryce Dallas Howard.

La cinquena pel·lícula de la saga creada per Steven Spielberg arribarà els cines el dia 7 de juny.

El director de llargmetratges com El Orfanato o Lo imposible i Un monstruo viene a verme va veure com se li obrien les portes de Hollywood amb aquesta recreació del món dels dinosaures.

En una entrevista recent, Bayona ha assegurat que no veu sèries de televisió i freqüenta la gran pantalla una mitjana de dues vegades a la setmana.