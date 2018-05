Dani Rovira protagonitza amb Joaquín Furriel «Taxi a Gibraltar»

Dani Rovira es troba en ple rodatge de Taxi a Gibraltar, una comèdia d'acció dirigida per Alejo Flah en la qual forma duo protagonista amb l'actor argentí Joaquín Furriel.

Al costat d'ells hi ha Ingrid García-Jonsson, amb els quals emprèn la recerca de l'or amagat en els túnels del territori britànic.

«Malgrat que gairebé tots els personatges que he fet han estat simpàtics, jo com a persona també he viscut moments de cabrejar-me amb el sistema i amb Murphy. Al final treus tot aquest verí», assenyala Rovira. «Aquí poso tota la meva bilis, tota la mala llet i tota la decepció de la vida en aquest personatge».